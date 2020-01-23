Sason Kaymakamlığından av yasağı açıklaması - Son Dakika
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Sason Kaymakamlığından av yasağı açıklaması

6 saat önce

Sason Kaymakamlığı, ilçedeki av yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Sason Kaymakamlığından av yasağı açıklaması, System.String[]

Sason Kaymakamlığı, ilçedeki av yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından yapılan açıklamada, Sason ilçesi mülki sınırları içerisinde kum, kınalı ve çil kekliği avlanma süresinin 12 Ocak'ta sona erdiği, 16 Şubat 2020 tarihine kadar sadece yaban domuzu ve su ördeği avlanabileceği belirtildi.

Bahse konu keklik türlerinin avlanması halinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yasal işlem yapılacağı kaydedilen açıklamada, dağ keçisi, sırtlan, tilki, geyik, sincap, çakal ve kaya sansarı gibi yaban hayvanlarının avlanmasının yıl boyunca yasak olduğu, avlanmaları halinde avlanma yapanlara ağır para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, avcılık yapacak kişilerin gerekli izin ve belgeleri de almaları gerektiği vurgulandı.

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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