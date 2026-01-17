SAT Komandolarından Rehine Kurtarma Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz." ifadelerine yer verildi.
