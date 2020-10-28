Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu - Son Dakika

Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu

28.10.2020 19:10

Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu Murat Aycun: "Kiliseyi Süryani cemaati alsın, özüne dönsün" "Burası bana babamdan miras kaldı.

Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu

Murat Aycun:

"Kiliseyi Süryani cemaati alsın, özüne dönsün"

"Burası bana babamdan miras kaldı. Daha önce babamla görüşmüştüler, güzel bir fiyat vermiştiler, babam bir de cami yapılmasını isteyince vazgeçtiler"

MARDİN - Mardin'de 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunulan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin sahibi Murat Aycun, kiliseyi Süryani cemaatinin almasını istediğini belirterek binanın özüne döndürülmesini istedi. Aycun, "Daha önce babamla görüşmüştüler, güzel bir fiyat vermiştiler, babam bir de cami yapılmasını isteyince vazgeçtiler" dedi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Teker Mahallesinde bulunan ve uzun yıllardır depo olarak kullanılan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. Kilise, girişinin iki ayrı oda ve ibadet edilen bölümlerden oluşurken, 3 din adamına ait mezar ve 3 tünel barındırıyor. Uzun süredir depo olarak kullanılan kilise sahibi Murat Aycun'un yetki verdiği gayrimenkul danışmanı Mahsum Altay tarafından 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunuldu.

"Babamdan bana miras kaldı"

1700 yıllık kilisenin sahibi Murat Aycun kiliseyi Süryani cemaatinin satın alıp özüne dönmesini istediğini vurguladı. Aycun, "Burası 1700 yaklaşık yıllık bir tarih. Milattan öncesine ait olduğuda söyleniyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve 2 tünel var. Tünelin birinin kaleye birinin de Deyrulzafaran Manastırına açıldığı söyleniyor. Tarihini biz belirlemedik, bu tarihi Gabriel Akyüz belirledi. Burası yaklaşık 3 kuşaktır Müslümanlar tarafından kullanılıyor. En son babam tarafından bana miras kaldı. Buram buram tarih kokuyor. Babamın söylediklerine göre duvarların arkasında burası kadar bir yer var çarşının arkasında. İçindeki kardinal mezarları var. Burası bana miras kalınca Gabriel Akyüz ile görüştüm. Kendisi bana burayı restore edip 10 yıllık bir süre ile sana verelim dedi. Ben kabul etmedim bu fiyatı istediğimi belirttim. Daha önce babamla görüştüler. Babama çok güzel bir para teklif ettiler, babam da üstüne birde bana cami yapmalarını istedi. O zamandan beri yanaşmıyorlar. Sürekli başkalarını arattırıyorlar. Bize sat diyorlar. Bende satmak istemedim. Şimdi burayı bir Süryani cemaatinin almasını istiyorum. Özüne dönmesi için" diye konuştu.

"Yapı bir dönem kilise bir dönem de cami olarak kullanılmış"

Gayrimenkul danışmanı Mahsum Altay ise bölgenin bir dönem kilise, bir dönemde cami olarak kullanıldığını ifade etti. Altay, "Mardin'de tarihi Mor Yuhanna Kilisesindeyiz. Geçmiş tarihi 1700 yıllık, fakat daha eski olduğu söylenir. Bizim ulaşabildiğimiz kaynak 1700 yıllık olduğunu söylüyor. Biz buranın satışı ile ilgili süreci 9'uncu ayda başlattık. Yaptığımız yayın çalışmalarında sonra buraya talepler arttı. Son birkaç gündür de basında dile getiriliyor. Bugün gelen misafirlerle gezdik tekrar. Şu an mülk sahipleri ile beraberiz. 1700 yıllık ve babadan oğula geçmiş bir durum var burada. Bizim bildiğimiz 3 nesil öncesine kadar gidebiliyoruz. 3 nesil öncesi burası marangozhane atölyesi olarak kullanılmış. Çok daha öncesinde ibadet için kullanılmış. Bir dönem kilise ve bir dönemde cami olarak ibadet için kullanılmış. Burada gördüğümüz kümbetler ve güneşe bakan bölümlerle farklı dinlere mensup kişiler tarafından kullanılmış olma ihtimali yükseliyor. Burada gördüğünüz motiflerle tamamen kilise görüntüleri var. Yaptığımız inceleme ve müze müdürlüğünden aldığımız görüş ile buranın 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi olduğunu ve kültür koruma varlıkları içerisinde olduğunu belirttiler" şeklinde konuştu.

Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu
Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu
Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu
Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu

Yuhanna, Süryani, Mardin, Altay, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin sahibi konuştu - Son Dakika

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