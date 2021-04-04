Satrançta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenecek turnuvanın kayıtları başladı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği çevrim içi satranç turnuvasının kayıtları başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği çevrim içi satranç turnuvasının kayıtları başladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla organize edilecek turnuva, 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak için, 7-18 yaş aralığında bulunan sporcular 16 Nisan Cuma günü saat 23.00'e kadar federasyonun web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

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