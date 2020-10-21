SATSO Başkanı Altuğ: "Sakarya fındık üretiminde daha üst sıralarda yer alacak" - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şehrin fındık üretiminde daha üst sıralarda yer alacağını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, başkan Altuğ, iletişimin sürekliliği ve güçlendirilmesi adına 1. Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Turgay Çelik ve Bayram Ali Çatalbaş, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ile Karasu ve Kocaali ilçelerindeki üye firmaları ziyaret etti.

Firma temsilcilerinden sektörel değerlendirme ve önerilerini dinleyen Başkan Altuğ, "Her fırsatta üyelerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hatırlatmaya özen gösteriyoruz. Eğer biz şehirde söz sahibi öncü kurumlardan biriysek bu üyemizin gücüdür. Biz, onları temsil ediyoruz. Odamızın temel yapı taşı olan ve SATSO'yu ilimizin en güçlü STK'sı yapan oda üyelerimizin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm odaklı faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altuğ, fındığın şehrin ürettiği tarım ürünleri arasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sakarya fındığı, hem yurt içi gıda sektöründe yoğun şekilde kullanılmakta hem de ihracatı yapılmaktadır. Önemi çok büyük olan bu tarım ürünü üretiminde şehrimiz daha üst sıralarda yer alacaktır. Sakarya'yı marka yapan tüm üye firmalarımıza teşekkür ediyor ve hayırlı kazançlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.