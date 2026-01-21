Savaş Eğilmez'den Bayrak Provokasyonuna Tepki - Son Dakika
Savaş Eğilmez'den Bayrak Provokasyonuna Tepki

21.01.2026 14:23
ASİMED Başkanı Eğilmez, Nusaybin'de bayrak indirerek provokasyon yapanlara sert tepki gösterdi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonuna tepki gösterdi.

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, Kandil'deki baronların, SDG'nin çöktüğünü görünce ilk hedef olarak Türkiye'yi ilan ettiğini ve Türkiye'deki Kürtlere neredeyse isyan çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Fakat ses kimden geldi bu anlamda? Türkiye'de PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan, kendisine DEM denilen siyasi oluşumdan geldi. Hemen protestolar organize etmeye başladılar. Bunlardan birini de grup toplantılarını Nusaybin'de yaparak gerçekleştirdiler. Ama Nusaybin'deki toplantılarında bizim açımızdan büyük bir facia yaşandı. Dışarıdan, Kamışlı'dan gelen alçaklar, üç beş tane çapulcu, bizim sınırımızdan içeri giriyor ve gönderdeki bayrağımızı indiriyor. Bu çok önemli bir durum Türk halkı açısından. Çünkü Türkler için bayrak namustur, bayrak en kutsal değerlerden bir tanesidir. Yazık ki burada, oradaki güvenlik güçlerimiz de hiç emir komuta zincirini göz ardı etmeksizin bunu izlemişlerdir. Halbuki yapılması gereken emir komutayı beklemeksizin o bayrağa uzanan elleri orada indirmekti "dedi.

"Ateşten bir coğrafyanın içerisindeyiz"

1996 yılında işte Ağustos ayında Kıbrıs'ta, Mağusa'da yaşanan olayı hatırlatan ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, " Kıbrıs Türk Devleti'nin sınırları içerisinde bile değildi. Tampon bölgedeki bayrağı indirmeye çalışan, şimdi adı çok da önemli değil ama Solomos'tu galiba, indirmeye çalışan kişi orada Mehmetçik tarafından vuruldu ve öldürüldü. Şöyle bir anlayış vardı dünyada: Türkler bayraklarına dokundurtmazlar. Ama Nusaybin'deki olaydan sonra bu anlayış da maalesef değişmiş oldu. O eller mutlaka orada kırılmalıydı, öldürülmeliydi. Bakın net söylüyoruz; emir komuta zinciri olmaksızın orada indirilmeliydiler. Bu irade de yok edilmeli, o insanları oraya toplayan irade de mutlaka yok edilip ortadan kaldırılmalı. Çünkü kutsal değerlerimizin ya birinci sırasında bayrak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şunu görüyoruz, ateşten bir coğrafya içerisinde. Şuna büyük bir ihtiyacımız var; birliğe, beraberliğe. Onun için Türk halkı siyasi farklılıklarını kesinlikle bir kenara bırakarak devletinin yanında olmalı bu süreçte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti -şunun da altını net bir şekilde çizelim- Suriye'de yaşanan her şeyin altında, olumlu kısmında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzası ve organizasyonu var. Biz de dernek olarak diyoruz ki bu birliğimiz beraberliğimiz hiç bozulmadan daha da güçlenerek devam etmeli" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

