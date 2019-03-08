Savaş Mağduru Kadınlar İçin Bir Araya Geldiler

Uşak Kardeşlik Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar için toplandı.

Uşak Kardeşlik Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar için toplandı. Etkinlik Uşak Ulu Cami avlusunda Cuma namazına müteakip gerçekleştirildi.



Genç İHH Uşak Üniversitesi Teşkilat Başkanı Ahmet Salih Işıktaş platform adına okuduğu basın açıklamasında dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlara çıkıldığını, mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan olmadığını vurguladı. Işıktaş, "Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi tüm uluslararası organizasyonlara, bu savaşın bir parçası olan tüm devletlere, uluslararası insan hakları örgütlerine, yasaları gereğince savaş bölgelerindeki sivillere karşı sorumluluk taşıyan uluslararası Kızılhaçlar ve Kızılaylara ve uluslararası insani yardım teşkilatlarına sesleniyoruz. Haydi tüm imkanlarınızı seferber ediniz. Masum bir insana özgürlüğünü vermek yeryüzündeki en kıymetli insani yardımdır. Haydi şimdi ve daha fazla gecikmeden. Sesimizi duyan herkesi bu hareketi desteklemeye, karar alıcı kişi ve kuramlara mektuplar göndermeye, web sitemizdeki imza kampanyasına katılmaya ve yaymaya, her türlü çabaya ve duaya davet ediyoruz. İnsanoğlunun merhameti ve vicdanının ortak sesi kitle imha silahlarını susturacak, hapishane kapılarını kıracak en büyük güçtür" İfadeleri kullanıldı. - UŞAK

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