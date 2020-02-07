Son Dakika › Dünya › Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu - Son Dakika Dünya
Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu
6 saat önce
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar.
İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar.
Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin farklı bölgelerine yerleşen kız kardeşler tam 78 yıl sonra, Rus polisinin de yardımıyla birbirlerinin izini buldu ve kucaklaştı. Kavuşma anları kameraya yansıyan kardeşlerin görüntüleri ve duygusal anları dünya medyasında yer buldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:11
Son Dakika Tesadüfen fark edilen siperler, 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti