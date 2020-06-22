Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, savcı adayı Ömer Özen (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Özen, karşı yönden gelen Kenan Ç.'nin kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ömer Özen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Kenan Ç. ise Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Özen'in cansız bedeni, Çaykara Dr. Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan Ömer Özen'in 2019'da Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu, savcılık sınavlarına girdiği ve atama sonuçlarını beklediğini öğrenildi.