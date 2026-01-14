Savcı, Hakimi Vurarak Tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırıya ilişkin Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu da Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Platform'un İstanbul Temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu, "Bu savcı önce bir el ateş ediyor, ikinci kez ateş edecekken adliyede görevli hükümlü olarak çalışan çaycının müdahalesi ile hakime Aslı Kahraman yaralı olarak kurtuluyor. Savcının daha önce de hakime Aslı'yı rahatsız ettiğini ve koruma kararı istediğini, arkadaşının beyanıyla basından öğreniyoruz. 6284'ün etkin uygulanmadığını bu olaydan da görebiliyoruz" dedi.

İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı odasında oturdukları sırada bir el silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaralamış, savcının ikinci el atışı ise o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

Kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verirken, savcı 24 saatlik gözaltı süresi sonunda, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli savcı, üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin açıklama Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Platform'un İstanbul Temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu, şunları söyledi:

"Kartal Bölge adliye mahkemesinde görevli hakim Aslı Kahraman, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından ateşli silahla vurularak yaralandı. Yaralandı diyorum. Bu savcı önce bir el ateş ediyor, ikinci kez ateş edecekken adliyede görevli hükümlü olarak çalışan çaycının müdahalesi ile hakime Aslı Kahraman yaralı olarak kurtuluyor. Savcının daha önce de hakime Aslı'yı rahatsız ettiğini ve koruma kararı istediğini arkadaşının beyanıyla basından öğreniyoruz. 6284'ün etkin uygulanmadığını bu olaydan da görebiliyoruz.

"Siz kadınları bu kişilere mi emanet ediyorsunuz?"

Bu savcının önceden Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Bürosu'nda da çalıştığı söyleniyor. Siz kadınları bu kişilere mi emanet ediyorsunuz?

Burada tek fail bu savcı değil, hiçbir denetim sistemi olmadan yargıda ona görev verenlerdir. Biz bu adliyelere kadınlara adalet için her gün gelirken adalet beklediğimiz yargı mensupları faillerin ta kendisi. Kadınlar hangi konumda, hangi eğitim düzeyinde veya ekonomik koşullarda olursa olsun erkeklik şiddetine teslim edilemeye çalışılıyor.

"Her gün her yerde mücadele edeceğiz"

İktidar ise hala 'Aile Yılı' diye kadınlara iyilik yaptığını sanıyor. Bu politikaların kadınlar üzerinde ne kadar olumsuz ve ölümcül etkileri olduğunu, adliyelerde bile hayatımızın tehlike altında olduğunu söylemek zorundayız. Bu gidişatın vatandaşlar üzerinde, adalete olan inancı yerle bir edeceğini, kadınlar üzerinde bu politik baskının derhal son bulmasını söylüyoruz. 6284'ün etkin uygulanması, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her gün her yerde mücadele edeceğiz."