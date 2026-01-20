Savcı Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Savcı Kılığında Dolandırıcılık

20.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde savcıyım diyen dolandırıcılar, 145 altın ve para alarak yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtıp, A.K.'nin yüklü miktarda altınını alarak dolandıran 3 şüpheli, İstanbul'da yakalanıp tutuklandı.

İlçede A.K.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, 'Sende bulunan altınları, sahtesi ile değiştirmişler; altınları bana getir, inceleme yapacağız' dedi. A.K., banka kasasında bulunan 145 adet 24 ayar gram, 12 ata altın, 6 Reşat altın, 21 çeyrek altın, 1 gerdanlık set, 2 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, 1 zincir ve 2 bin 500 avroyu şüphelilere teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan A.K., durumu Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

ESENYURT'TA 4 ADRESE BASKIN

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından şüphelilerin İstanbul'da bulundukları tespit edildi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 adres ile 1 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.Ş., B.K. ve O.C. yakalanarak Lüleburgaz'a getirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Kırklareli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:46:05. #7.11#
SON DAKİKA: Savcı Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.