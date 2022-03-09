SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

09.03.2022 11:07

İFADE vermek için gittiği Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Gökmen Y. (44) soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADE vermek için gittiği Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Gökmen Y. (44) soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y. soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Savcının makam odasına giren Gökmen Y.'nin önce savcıya hakaret, ardından savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İfadesinde boksör olduğunu iddia eden Gökmen Y. savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun işleniş biçimini dikkate alarak şüpheli Gökmen Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Gökmen Y. ifadesinde kendisinin tefecilikten dolayı müşteki olduğu dosyaya savcı O.S'nin baktığını ve ifade vermek için savcının odasına ifade vermeye gittiğini, boksör olduğunu birisine vurmak istese vuracağını anlatarak, Kesinlikle Savcı Bey'e vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere bunu alın deyince ben de Savcı Bey'in yakasına yapıştım iddiasında bulundu.

Devletin makamına saygısı olduğunu öne süren şüpheli, güvenlik güçlerince direnmediğini, ellerinin arkada olacak şekilde odadan çıkartıldığını, adalet istediğini ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Gökmen Y. Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

Anadolu Adliyesi, Adalet, Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: SAVCIYI MAKAMINDA DARBEDEN ŞÜPHELİ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement