Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

09.03.2022 10:58
Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısını makam odasında darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısını makam odasında darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S. makam odasında, bir dosyada taraf olan Gökmen Y.(44) isimli kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Savcıya hakaretler savuran şüpheli, polis memuru, güvenlik görevlisi ve katiplere de saldırmaya çalışmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., savcılık tarafından "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisini kasten yaralama", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında 1 aylık ev hapsi ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bırakmıştı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Talebi değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Yeniden yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Gökmen Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Benim tefecilikten dolayı müştekisi olduğum ve savcı beyin bakmış olduğu bir dosyası vardı. Ben dosya ile ilgili görüşmek üzere savcı beyin odasına gitmiştim. Boksörüm. Birisine vurmak istersem vururum. Kesinlikle savcı beye vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere, 'bunu alın' deyince ben de savcı beyin yakasına yapıştım. Devletin makamına saygım var. Güvenlik görevlilerine de herhangi bir şekilde direnmedim. Adalet istiyorum" diyerek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Gökmen Y.'nin "kasten basit yaralama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunmasını, serbest kalması halinde kaçma şüphesinin bulunmasını, serbest kalması halinde müştekiler ve tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimalini gerekçe göstererek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

(Gamze Erdemir - Elyesa Karatepe/ İHA)

Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı
Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı

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Anadolu Adliyesi, Cumhuriyet, Savcı, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savcıya makam odasında saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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