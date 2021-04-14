Şavşat Erikli köyünde "Her Eve Yangın Tüpü" projesi - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde olası yangınlara karşı "Her Eve Yangın Tüpü" projesi hayata geçirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yangın riski altındaki köyde olası büyük bir yangının önüne geçmek amacıyla muhtarlığın talebi üzerine köy halkına eğitim verilerek her eve toplam 42 yangın tüpü dağıtıldığı belirtildi.

Proje ile kentte son günlerde sıkça meydana gelen yangınlar sonrası, yangın öncesi alınan genel tedbirler kapsamında başlangıç yangınlarına müdahale edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı yangınlar konusunda bilgilendirmek maksadıyla köyde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı. Yangınlara hazırlık konusunda farkındalık eğitimi ve yangın söndürme tüpü hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan tatbikat ile yangın söndürme tüplerinin kullanımı anlatılarak vatandaşlara uygulama yaptırıldı. Uygulama sonrası vatandaşlara tüpler teslim edildi. Bu proje ile yangınlar büyümeden başlangıç aşamasında itfaiye gelene kadar müdahale edecek, oluşabilecek büyük tehlikelerin önüne geçilecektir."