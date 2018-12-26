Şavşat'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası
4 dakika önce
ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dutlu köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şavşat-Meydancık kara yolunda durumundan şüphelendikleri aracı durduran ekipler, araç içerisindeki İ.U. (48), S.B. (38) ve K.E'yi (43) gözaltına aldı.
Olayda ilgili soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:55 Kaynak: AA
Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var