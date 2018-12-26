Son Dakika Haberleri: Şavşat'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Şavşat'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

4 dakika önce

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Şavşat'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dutlu köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şavşat-Meydancık kara yolunda durumundan şüphelendikleri aracı durduran ekipler, araç içerisindeki İ.U. (48), S.B. (38) ve K.E'yi (43) gözaltına aldı.


Olayda ilgili soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:55 Kaynak: AA

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