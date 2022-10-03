Muharebe tarihini değiştirecek teknoloji TSK envanterine giriyor! - Son Dakika
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Muharebe tarihini değiştirecek teknoloji TSK envanterine giriyor!

03.10.2022 18:22
Muharebe tarihini değiştirecek teknoloji TSK envanterine giriyor!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bites Savunma tarafından geliştirilen AR başlıklı Zırh Ötesi Görüş sistemini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yaptığı paylaşımda Türk ordusunun muharebe sahasında rakiplerinin birkaç adım önüne geçmesini sağlayacak yeni teknolojiyi duyurdu. Zırh Ötesi Görüş projesi kapsamında geliştirilen AR/VR başlık ile bir süredir geri planda kalan tanklar tekrar efektif kullanılabilecek.

Zırh Ötesi Görüş projesi ile savaş taktikleri baştan yazılıyor

Zırh Ötesi Görüş projesi ile tanklar başta olmak üzere zırhlı araçların içerisindeki personeller AR/VR başlık kullanabilecek. Bu sayede hem aracın dışarısında bulunan 360 derece gece ve gündüz çekim yapabilen kameralara hem de komuta merkezinden aktarılan verilere erişebilecek.

Muharebe tarihini değiştirecek teknoloji <a class='keyword-sd' href='/tsk/' title='TSK'>TSK</a> envanterine giriyor!

Tabii bu teknoloji yalnızca zırhlının dışında bulunan kamera ile bağlantı kurmayacak. Örneğin bir İHA tarafından izlenen muharebe alanının verileri başta olmak üzere hedeflenen düşman unsurları gibi veriler de henüz görüş mesafesinde olmamasına rağmen tank personeline aktarılabilecek.

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Benzer bir şekilde diğer dost unsurların konumları ve sahip oldukları istihbarat da aktarılacak. Yani tank içerisindeki personel aslında bu AR başlık sayesinde gece-gündüz tüm dost ve düşman unsurları görüp ona göre konum alarak hareket edebilecek.

AR başlığın içerisinde bulunan retina tarayıcı sayesinde personelin kimliği algılanacak ve yetkisine göre verilere erişebilecek. Örneğin tank komutanına savaş alanının tüm verileri aktarılırken sürücüye yalnızca güzergah ve araç hakkında bilgiler ve nişancıya hedef konumları gösterilebilecek.

SSB, yeni Zırh Ötesi Görüş projesini duyurdu. Tank başta olmak üzere zırhlı araç içerisindeki personel AR/VR başlık ile muharebe tarihinde yeni dönemi başlatıyor.

Detaylar ???????????? pic.twitter.com/vuf6at2PHp

— M. Can AKA (@mcaka_17) October 3, 2022

Bites Savunma tarafından geliştirilen AR başlığın özellikleri ise şu şekilde:

Yerli imkanlarla ve son teknolojiye uygun geliştirdi.

Zırhlı araçta personelin durumsal farkındalığını artırıyor ve taktik avantaj sağlıyor

Retina tarama ile personel algılama ve yetki seviyesine göre erişim.

Zırhlı araç teçhizatları ile uyumlu.

Hız, yakıt seviyesi ve motor sıcaklığı gibi araç verilerini aktarabiliyor.

360 derece yakın mesafe gözetleme sistemi görüntüleri gecikmesiz aktarılıyor.

Kullanıcının baş hareketine ve bakış açısına göre görüntü sağlanıyor.

Coğrafi bilgi sistemlerinden alınan mania ve altyapı bilgilerini 360 derece görüntü üzerinde gerçek konumlarında gösteriyor.

Komuta kontrol sistemlerinden gelen harekat planını anlık gösteriyor.

Gidilecek güzergahı, dost ve düşman unsurları gösteriyor.

Araç içerisinde bulunan silah ve mühimmat verisi ile birlikte gece-gündüz görüş sistemlerine erişim sağlıyor.

Siz Zırh Ötesi Görüş projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

İsmail Demir, DOST Partisi, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Muharebe tarihini değiştirecek teknoloji TSK envanterine giriyor! - Son Dakika

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