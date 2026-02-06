Savunma Teknolojileri GHOST Programıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Savunma Teknolojileri GHOST Programıyla Ödüllendirildi

Savunma Teknolojileri GHOST Programıyla Ödüllendirildi
06.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GHOST programında ilk 10 senaryo ödüllendirildi, Savunma Sanayii Başkanı geleceği şekillendirmeyi vurguladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nın 'Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler' (GHOST) programı kapsamında ilk 10 senaryo ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Böyle bir dönemde güçlü kalmanın yolu, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yarının muharebe ortamını da bugünden tasarlayabilmekten geçmektedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen GHOST programı kapsamındaki ödül törenine Haluk Görgün'ün yanı sıra sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Geleceğin harekat ortamını şekillendirmesi öngörülen savunma teknolojileri, yenilikçi fikirler ve ileriye dönük konseptlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan senaryo yarışması ve çalıştay faaliyeti olarak tanımlanan GHOST, savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyacağı kritik teknoloji alanlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı ve uzun vadeli teknoloji vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışma çerçevesinde savunma ve güvenlik ortamını şekillendirmesi öngörülen yenilikçi konseptler ele alındı. Yarışmaya toplamda 120 başvuru yapılırken, başvurulardan 118'i, SSB tarafından oluşturulan hakem heyeti tarafından değerlendirildi ve ilk 10'a giren senaryolar belirlendi.

GÜVENLİK ORTAMI HIZLA DEĞİŞİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GHOST'un anlamının öngörü, caydırıcılık ve stratejik hazırlık olduğunu söyleyerek, "Güvenlik ortamı hızla değişiyor, tehditler çok boyutlu hale geliyor, teknolojik sıçramalar karar süreçlerini kökten dönüştürüyor. Böyle bir dönemde güçlü kalmanın yolu, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yarının muharebe ortamını da bugünden tasarlayabilmekten geçmektedir. Bu noktada GHOST'un amacı; geleceği şekillendirmeye aday teknolojileri belirlemek, yatırım yapılması gereken savunma teknolojilerini işaret etmek ve bugüne kadar yeterince görünürlük kazanmamış yeni teknoloji ile konseptleri, ekosistemin gündemine taşımaktır" dedi.

'ÖDÜL TÖRENİ YENİ BİR FAZI BAŞLATIYOR'

GHOST senaryolarını yalnızca bir gelecek tasviri olarak ele almadıklarını belirten Görgün, "Bu senaryoları, ülkemizin gelecek yetkinliklerini inşa eden stratejik bir araç olarak görüyoruz. GHOST'u güçlü kılan hususlardan bir diğeri de sürecin ödül töreniyle tamamlanmaması, aksine ödül töreninin yeni bir fazı başlatmasıdır. Bu anlayışla, yarışma sonrasında geleceğin teknolojilerini belirlemeye yönelik olarak 6 Ocak 2026 tarihinde başkanlığımız koordinasyonunda TSK, savunma sanayi firmaları, araştırma kurumları ve üniversite temsilcilerimizin katılımıyla GHOST Çalıştayını icra ettik. Bu değerlendirme; geleceğin harekat konseptleri için kritik görülen teknoloji kümelerini ortaya koymamıza, bu kümeleri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) şemsiyesi altında bütüncül şekilde yapılandırmamıza ve teknoloji yol haritalarımıza somut girdiler üretmemize imkan verdi. Ayrıca çalıştay; gelecekte etkisi azalacak konseptleri de daha erken bir aşamada fark edebilmemizi sağladı. İlk ham veriler; insanlı platformların kullanımında görece bir azalma eğilimine, elektronik harp alanında yüksek güçlü elektromanyetik darbe yaklaşımlarının ağırlık kazanmasına ve STARLINK benzeri takım uydu konseptlerinin istihbarat ile haberleşmede yoğun kullanım alanı bulmasına işaret etti" ifadelerini kullandı.

Görgün, konuşmasının ardından ilk 10'a giren senaryo sahiplerine ödüllerini verdi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Teknolojileri GHOST Programıyla Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu

15:58
Bu akşam İstanbul’da Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: Savunma Teknolojileri GHOST Programıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.