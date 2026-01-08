Savur Belediye Başkanı'ndan Karla Mücadele Teşekkürü - Son Dakika
Savur Belediye Başkanı'ndan Karla Mücadele Teşekkürü

08.01.2026 20:23
Mardin Savur'un başkanı Engin Uğur Hamidi, yoğun karla mücadeledeki personeline teşekkür etti.

Mardin'de Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarında gösterdikleri gayret nedeniyle belediye personeline teşekkür etti.

Belediye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Hamidi, ilçede son 25 yılda en yoğun kar yağışının yaşandığını söyledi.

Belediye ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat sahada olduklarını ifade eden Hamidi, Savur Belediyesinin süreci başarıyla yönettiğini belirtti.

Hamidi, şöyle konuştu:

"3 gün boyunca evlerimize gitmedik, Savur'u temizledik. Bu, Savur Belediyesinin gururudur. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bütün personelimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Bütün personele ikramiye dağıtacağız. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Bu vesileyle bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Karla mücadele çalışmalarında eksik ve hataların da olabileceğini dile getiren Hamidi, bir sonraki kar yağışına daha hazırlıklı olunması için gerekli derslerin çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

