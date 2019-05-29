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Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'de

6 dakika önce

Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'deSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'de, System.String[]
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'de
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Sayıştay Başkanlığı'nın kuruluşunun 157'nci yıl dönümü için Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Divan muhasebat olarak kuruluşundan itibaren 157'nci, 840 yılında kurulan Karahanlı Devletinin denetim kurumu olan Divanı İşraf'tan itibaren 1179'uncu kuruluş yılını idrak ettiğimiz bu günde, sahip olduğu bin yılı aşkın bilgi birikimi ve hesap yargılama sistematiğini, muasır medeniye seviyesinin üzerine çıkarma ülküsü çerçevesinde gelişen şartlara göre yenileyerek gelecek nesillere aktarmayı, görevlerini en iyi biçimde yerine getirmek suretiyle iyi bir kamu yönetimi için etkin bir katkı sunmayı, uluslararası alanda da etkin ve öncü bir kurum olmayı amaçlamaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:01 Kaynak: DHA
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