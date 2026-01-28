Sazan Sarmalı Operasyonu: 28 Gözaltı, 7 Tutuklama - Son Dakika
Sazan Sarmalı Operasyonu: 28 Gözaltı, 7 Tutuklama

Sazan Sarmalı Operasyonu: 28 Gözaltı, 7 Tutuklama
28.01.2026 20:19
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 700 kişi mağdur edildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 9 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle 700 kişiyi dolandırmak şusundan gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğince, vatandaşları mağduriyetine yol açarak haksız kazanç elde eden suç örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemi ile sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar verilerek nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren bir suç şebekesi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şebekenin ülke genelinde 700 kişiyi mağdur ettiği, şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon TL tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Mersin merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 3 ofis ile ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 28 cep telefonu, 1 laptop, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 sahte polis muhabir kartı, başka kişilere ait 16 kimlik ve 20 banka/kredi kartı, 30 gram esrar maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

15 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonlar sırasında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sazan Sarmalı Operasyonu: 28 Gözaltı, 7 Tutuklama

SON DAKİKA: Sazan Sarmalı Operasyonu: 28 Gözaltı, 7 Tutuklama - Son Dakika
