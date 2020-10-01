Schneider Electric, dijital dönüşümde kapsamlı siber güvenlik için Fortinet ile iş birliği kurdu - Son Dakika

Schneider Electric, dijitalleşen operasyonların siber risklere karşı güçlü ve uçtan uca bir şekilde korunabilmesi için Fortinet ile işbirliğine gitti.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric ve geniş, entegre, otomatize siber güvenlik çözümlerinde global lider Fortinet, OT ağlarına özel siber güvenlik çözümleri sağlamak amacıyla stratejik bir ortaklık başlattılar.,

İş birliği kapsamında Schneider Electric, müşterilerine dijital operasyonlarının korunmasında yardımcı olmak amacıyla Fortinet'in güvenlik duvarı, güvenli erişim ve diğer cihaz koruma ürünlerini kendi siber güvenlik çözümlerine entegre edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Siber Güvenlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı Jay Abdallah, "Özellikle operasyonlarının maksimum bir değer yaratmasını hedefleyen kurumlar yeni, dijital teknolojilere yöneliyor ancak bu teknolojilerin her seviyede ve kullanım döngüsü boyunca kesintisiz olarak siber güvenliğinin sağlanması gerekliliği göz ardı edilebiliyor. Bu da yatırımı ve yaratılan değeri riske ediyor. Günümüzde iş sahiplerinin ve operatörlerin siber güvenlik risklerini önceden değerlendirmesi ve ihtiyaçlarına ve ortamlarına en uygun siber güvenlik çözümlerini uygulaması hiç olmadığı kadar kritik öneme sahip. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak sahip olduğumuz teknoloji, uzmanlık ve deneyimi Fortinet ürünleriyle bir araya getirerek müşterilerimiz için dijital dönüşümü mümkün kılmakla kalmayıp operasyon döngüsü boyunca siber güvenlik risklerini daha iyi yönetebilmelerini sağlayan özel, bütünlüklü çözümler geliştirebiliyoruz ve uygulayabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fortinet Operasyon Teknolojileri CISO'su Rick Peters ise şunları kaydetti:

"OT güvenliğinde lider bir şirket olarak Schneider Electric ile iş birliği yapmaktan çok memnunuz. Böylece kurumlar dijital inovasyon yoluyla internet ve bağlantılı IIoT cihazlarının avantajlarından faydalanabilecek. OT ortamları için özel olarak geliştirilmiş siber güvenlik çözümleri ile çok katmanlı bir tehdit ortamında kurumların siber güvenlik risklerini azaltabiliyoruz. Bu ortaklık ile OT ortamlarındaki ihtiyaç, gereksinim ve kısıtlamaları çok iyi bilen iki sektör lideri şirket, birlikte çalışarak özel siber güvenlik çözümleri geliştirecek. Böylece en iyi teknolojiler ve en üst düzeyde uzmanlık sunacağız."