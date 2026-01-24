(ANKARA) - Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanınan sürenin sona erdiğini açıkladı.
Bakan Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SDF'ye verilen süre doldu ve Suriye hükümeti şu anda sonraki seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › SDG’ye Tanınan Süre Sona Erdi - Son Dakika
