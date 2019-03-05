Son Dakika Haberleri: Sdt'den Sivas ve Erzurum'da İki Oyun

Sdt'den Sivas ve Erzurum'da İki Oyun

47 dakika önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), biri yerli diğeri yabancı iki oyunla Sivas ve Erzurum'da seyirciyle buluşacak.

Sdt'den Sivas ve Erzurum'da İki Oyun, System.String[]
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), biri yerli diğeri yabancı iki oyunla Sivas ve Erzurum'da seyirciyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, kadına şiddeti farklı bir açıdan ele alan "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde perde açacak. 2018-2019 tiyatro sezonunun beğenilen oyunlarından "Lena, Leyla ve Diğerleri", 7 Mart Perşembe saat 19.30'da, 9 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da seyircisinin karşısına çıkacak.

SDT, Erzurum'da ise William Shakespeare'in önemli klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli romantik komedisini sahneleyecek.

Kostüm, dans, müzik ve ışık tasarımıyla dikkati çeken "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyun, 7- 8 Mart'ta saat 19.30'da, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Erzurum'da sahneye konacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Erzurum, Sivas, Kültür Sanat
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