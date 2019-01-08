Son Dakika Haberleri: Sdü'den Soğuk Hava Tedbiri

Sdü'den Soğuk Hava Tedbiri

21 dakika önce

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) kentte yaşanan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın yapılacak sınavların bir saat geç başlatılacağı bildirildi.

Sdü'den Soğuk Hava Tedbiri, System.String[]
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) kentte yaşanan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın yapılacak sınavların bir saat geç başlatılacağı bildirildi.

SDÜ'den yapılan açıklamada, kentte etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 9 Ocak Çarşamba günü yapılacak sınavların 1 saat geç başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulunda görev yapan öğretmenler de izinli olup, kreş öğrenciler için açık olacaktır. İsteyen veliler çocuklarını bırakabilirler." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Isparta, Güncel
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