Son Dakika Haberleri: Sebastien Loeb, Dakar'da Zafer Peşinde

Sebastien Loeb, Dakar'da Zafer Peşinde

2 saat önce

Peru'nun ev sahipliğinde 6 Ocak'ta startı verilen Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisinde ikinci etabı kazanan Fransız sporcu Sebastien Loeb, "Dakar'da olduğunuz zaman her zaman bir mücadele içindesiniz.

Sebastien Loeb, Dakar'da Zafer Peşinde, System.String[]
Peru'nun ev sahipliğinde 6 Ocak'ta startı verilen Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisinde ikinci etabı kazanan Fransız sporcu Sebastien Loeb, "Dakar'da olduğunuz zaman her zaman bir mücadele içindesiniz. Sürekli zor anlar yaşıyorsunuz ve neredeyse hiçbir zaman kolay bir anınız olmuyor" dedi.

Başkent Lima'da düzenlenen Dakar Rallisi'nin en iyi pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, otomobil kategorisinde rallinin ikinci etabını 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirirken bu başarısını diğer etaplarda da sürdürmek hedefinde. 

Tecrübeli sporcu yaptığı açıklamada, "Dakar'da olduğunuz zaman her zaman bir mücadele içindesiniz. Sürekli zor anlar yaşıyorsunuz ve neredeyse hiçbir zaman kolay bir anınız olmuyor. Birkaç ay sonra güzel hatıralarınız aklınıza geliyor tabii ki, ama bu da sanki hiçliğin ortasında araba sürmek gibi oluyor. Yarışta iyi bir navigasyona sahip olmak çok önemli diyebilirim, hata yapmadan etapları geçmenizi sağlıyor. Bunun büyük bir fark yaratacağına eminim. Bu şartlarda çok araba sürmedim ama geçtiğimiz senelerden tecrübelerim var. Umarım savaşmak için yeterli olur" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Dakar, Spor
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