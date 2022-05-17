Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü - Son Dakika
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Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü

17.05.2022 09:45

Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlamasıyla asfalt çöktü. Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü.

Adana'da bulvardan altından geçen içme suyu ana şebeke borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü. Diğer araçlar, çukurda mahsur kalan otobüsün etrafından geçmeye devam etti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

İş yerine gitmek için motosikletiyle yola çıkan baklava ustası Bayram Gültekin, çukurda mahsur kalan otobüsün yanından geçmek istediği sırada yolda bir kez daha göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşan su dolu çukura motosikletiyle düşen Gültekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı.

ARAÇLAR ÇIKARILDI

Yoldaki göçüğün daha da büyüme ihtimaline karşı, çukurun olduğu yerde trafik çift şeritli olarak kapatıldı. Durumun Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye verilen su kesildi. Suyun kesilmesinin ardından belediyeye bağlı ekipler, iş makineleri ve çekici ile çukurda kalan araçları çıkarttı. Boru patlaması nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, patlayan boruyu ve göçük oluşan yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor.

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Halk Otobüsü, Adana, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü - Son Dakika
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