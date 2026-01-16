Seben Ormanlarında Karaca Görüntülendi

BOLU'nun Seben ilçesinde karla kaplı ormanda gezen 2 karaca dron ile görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Seben ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı Seben ormanlarında dolaşan iki karaca dron ile görüntülendi. Karacaların ormanda ağaçların arasında koştukları anlar, görüntülere yansıdı. Diğer yandan Yaban hayatı geliştirme sahalarının bulunduğu Bolu'yu çevreleyen dağlarda geyik ve karaca gibi hayvanların korunması amacıyla çalışmalar sürüyor.
