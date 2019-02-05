Sebzede Üreticinin Azalması Fiyatlarını Maaş Zam Oranının 4 Katı Artırdı
1 saat önce
Tüketici Hakları Derneği açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı.
Tüketici Hakları Derneği
açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Dernek, açıklanan rakamların tarımın can çekiştiğini gösterdiğini belirterek, sebzede yükselen fiyatların maaş artışının ortalama 4.7 katı olduğunu bildirdi.
Tüketici Hakları Derneği açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Dernek, istatistiklere göre, yıllık sebze enflasyonun yüzde 94.72 olduğunu bildirerek, "Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu. Artık, tüketiciler en önemli ve temel besin kaynaklarından olan sebzeye yeterince erişemiyorlar. Özellikle, yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketiciler, zaten, dana eti, kuzu eti, koyun eti ile peynir ve tereyağ gibi süt ürünlerine erişemiyor. Sebze ile beslenmeye ağırlık vermek zorunda kalıyorlardı. Artık, son bir yıllık süre içerisinde her geçen gün pahalı hale gelmesi nedeniyle, sebzeye de erişemez oldular. Bu durum, yüzde 80'den fazlasının yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan toplum kesimlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin artışına neden olacaktır. Görülüyor ki yaşadığımız coğrafyaya özgü ve halkın sofrasından eksik olmayan en temel besin kaynaklarından olan sebze fiyatları pahalılıkta tarihi rekorunu kırmıştır" ifadelerine yer verdi.
Dernek, tüketiciler olarak Hükümete çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı: "Yanlış tarım politikaları ivedilikle terk edilmelidir. Piyasa hakim olan aracıların ve spekülatörlerin üzerine ivedilikle gidilmeli ve bu konuda yasal ve idari her türlü önlem alınmalıdır. Küçük çiftçilere her türlü destek verilerek kırsal kalkınma sağlanmalıdır. Küçük çiftçilerin üretim kooperatiflerinde, tüketicilerin de tüketim kooperatiflerinde örgütlenmesi teşvik edilmeli ve desteklenmelidir". - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:05 Kaynak: İHA
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