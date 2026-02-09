Seçim Can ile Menemen FK'nın Kabusu - Son Dakika
Seçim Can ile Menemen FK'nın Kabusu

09.02.2026 11:42
Muşspor, Menemen FK'yı 4-1 yenerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Seçim Can 2 gol attı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kar yağışı nedeniyle buz tutan zemindeki uzak deplasman maçında zirve adaylarından Muşspor'la karşı karşıya gelen Menemen Futbol Kulübü eski golcüsü Seçim Can'ın iki golüyle rakibine 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla 39 puanda kalan sarı-lacivertliler Play-Off hattının iyice uzağında kaldı. Menemen FK'da 1,5 sezon top koşturan ve attığı gollerle takımın en skorer ismi olup sarı-lacivertlilere hayat veren Seçim Can devre arasında transfer olduğu Muşspor'da bu kez sarı-lacivertlilerin kabusu oldu.

Maçın 11'inci dakikasında ağları havalandırıp maçta gol perdesini açan 28 yaşındaki forvet, 80'inci dakikada Muşspor'un 4'üncü golünü kaydederek fişi çekti. Devre arası Muşspor'un yolunu tutan Seçim Can, sezonun ilk yarısında Menemen FK'da 14 maçta 10 gol atarak takımının üst sıralarda yer almasına büyük katkı koydu. Seçim Can, skorer oyununu Muşspor'da da sürdürdü. Muş temsilcisiyle 6 müsabakaya çıkan deneyimli golcü 5 kez fileleri sarsarak toplam gol sayısını 15'e çıkardı. Menemen FK bu hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

