AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , partisinin Beykoz İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, "Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar da iktidar partisi olun, seçim masa başında değil sahada kazanılır" dedi. Partilerin 31 Mart yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beykoz'da AK Parti'nin adayı olan Murat Aydın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partinin Beykoz İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Kendisini karşılayan partililerle tokalaşan Kurtulmuş ve Aydın, ardından toplantı salonuna geçti. Murat Aydın yaptığı kısa konuşmada, "Bu yolda buradaki varlığınız büyük bir güç katmıştır. Geldiğinizi için teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise, 31 Mart yerel seçimlerinin tarihi öneme sahip bir seçim olduğunu ifade ederek, "Bu seçimlerle ilgili AK Parti'nin yol haritası, kullanacağı sloganlar, çalışma usulleri ve neler vaat edileceği dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaştı. 1994'ten beri yerel yönetimlerde önemli icraatlarda bulunuyorlar. Yapılan çok değerli ve büyük hizmetler var. Eksik olan taraflar da var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak yeni dönemde manifestomuzu ortaya koyduk. İnsanların yollarını, köprüsünü yaparsınız, şehirlerini imar edersiniz ama asıl olan gönüller kazanmaktır. Gönüller kazanmazsanız, insanların size bir şekilde sevgiyle ve saygıyla bağlanmasını, size hürmet etmesini sağlayamazsanız siyasette kalıcı olamazsınız. Bu dönemde bizim temel sloganımız tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket ve her işin başı insanların gönlüne girmek olduğu için memleket işi gönül işi diye başladık. İkinci dönemde de belediye işi gönül işi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz bu kampanya sırasında AK Parti'nin yapmış olduğu genel ve yerel hizmetleri, İstanbul 'a ve Beykoz'a yapılan hizmetleri bir kez daha seçmenlerimize anlatacağız. Gönüllerini kazanacağız ve oylarını almak ikinci safha olacak" dedi."Seçim masa başında değil sahada kazanılır""Bize oy vermeyen kardeşlerimizin de kapılarını çalacağız" diyen Kurtulmuş, "Onların da gönlünü ve fikrini kazanacağız. İnşallah Türkiye bu yerel seçimlerle birlikte güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşüne daha sağlam bir şekilde devam edecek. Bunun için kadın, gençlik kolları ve ana kadememizin bütün arkadaşlarımızın kampanya sırasında gayretle çalışması lazım. Hepimiz Türkiye'nin her taraftaki çalışmalarına devam edeceğiz. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar da iktidar partisi olun, seçim masa başında değil sahada kazanılır. Gayret ve samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Herkesin gönlünü ve zihnini kazanmaya çalışacağız. 31 Mart'ta Türkiye önemli bir şekilde halkın desteğiyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı."Türkiye terör örgütleriyle uğraşmasaydı 1,5 trilyonu kalkınmaya harcayacaktı" Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün 1 Şubat 2019 tarihte bugün önemli bir gazeteci olan Abdi İpekçi bir suikasta kurban gitti. Bundan tam 40 sene önce oldu ve bir kere daha kendisine rahmet diliyorum. Türk medyasının önemli duayen isimlerinden bir tanesiydi. Ancak o günlerle bu günler arasında bir köprü kurarak niçin güçlü olmak mecburiyetinde olmamızı hatırlatmak istiyorum. Türkiye 1980 öncesindeki dönemde maalesef uzun yıllar sağ ve sol çatışması adı altında 5 bine yakın vatan evladını toprağa verdi. Bu kavganın sebebi o zaman dünyada büyük güçler arasında devam eden Soğuk Savaş vardı ve bu savaşın merkezlerinden birisi Anadolu toprakları olan Türkiye idi. Bu topraklar üzerinde verilecek güç mücadelesini büyük ülkeler, yani o zamanki kutup olan Amerika ve Rusya doğrudan kendileri vermiyor, silahlı gruplar üzerinden bu çatışmaları yapıyorlardı. Ne yazık ki İpekçi ve Uğur Mumcu gibi gazeteci ve fikir adamı, üniversite hocası ile onlarca insan toprağa girdi. Bu bir senaryoydu, bunun ne kadar büyük hazırlanmış olduğu şimdilerde daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonra ne yazık ki Türkiye'nin başına terör örgütlerini verdiler. Önce ASALA ve sonrasında PKK 'yı bela ettiler. Türkiye 40 yıl da bu terör örgütleriyle uğraştı. Eğer Türkiye bu örgütlerle uğraşmasaydı, onlar dolayısıyla kaybettiği 1,5 trilyon kaynağını güçlü bir Türkiye'nin kalkınması için harcayacaktı. Maalesef 40 yılımızı böyle heba ettik, geldiğimiz noktaya bakın senaryo hiç değişmemiş. Yine Ortadoğu'da bir güç satrancı kurulmuş, bu sefer de vekalet savaşları diyerek DEAŞ'ı, PYD, YPG ve FETÖ'süyle başka bir takım terör örgütleriyle Türkiye yine meşgul edilmeye çalışılıyor. Ortadoğu'da her ne kadar Soğuk Savaş bitti, üstünden 30 yıl gibi bir zaman geçtiyse ama maalesef yine dünyanın büyük güçleri, bu satrancı vekalet savaşlarıyla geçmişe göre daha açık oynuyor. Terör örgütlerini kim silahlandırdı ve Ortadoğu halklarının başına bela etti? Biz Ortadoğu'da oynanan oyunu biliyoruz. Bugün aktör ve senaryoyu değiştirecek Suriye ve Irak 'ta oynamaya çalışıyorlar. Esas amacımız Türkiye'nin bu oyunu bozabilecek tek ülke olarak güçlü bir şekilde devam etmemizdir." Ziyarette AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve Murat Aydın, Kurtulmuş'a plaket takdim etti.(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)