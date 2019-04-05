Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkanlığı, Safranbolu ilçesinde ise belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadığı belirtildi.

Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
AK Parti'nin Karabük Belediye Başkanlığı, Safranbolu ilçesinde ise belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadığı belirtildi.


İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, Karabük belediye başkanlığı seçimi için 244 sandıkta, 79 bin 727 seçmenden 66 bin 527'si oy kullandı. Bu oyların 2 bin 679'u geçersiz sayılırken AK Parti adayı Burhanettin Uysal 24 bin 874, MHP adayı Rafet Vergili de 25 bin 429, diğer adaylar ise toplam 16 bin 224 oy aldı.


Bunun üzerine AK Parti İl Başkanlığı, Karabük Belediye Başkanlığı için kullanılan ancak geçersiz olarak kayıtlara geçen oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.


İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulunun, 7 sandıkta oyların sayılmasına karar verdiği, yapılan oy sayımı ve incelemeler üzerine sonucun değişmediği belirtildi.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığının belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarına itirazı üzerine belirlenen 3 sandığın da yeniden sayıldığı, sonuçta bir değişiklik olmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, AK Parti, Güncel
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