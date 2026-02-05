Seçmenler ICE Olayında Kamuoyuna Dürüstlük Eksikliği Belirtti

ABD'de yapılan yeni ankete göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, federal yönetimin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Jeffrey Pretti olayına ilişkin kamuoyuna dürüst anlatım sunmadığını düşünüyor.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket, Pretti olayı sonrası ICE ekipleri ile Başkan Donald Trump yönetiminin göç politikalarına yönelik kamuoyu desteğinin zayıfladığını ortaya koydu.

Ankete göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, Trump yönetiminin, Pretti'nin vurulmasına ilişkin kamuoyuna "dürüst bir anlatım sunmadığını", doğru ve eksiksiz bilgi vermediğini düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların dörtte birine yakını ise federal yönetimin olayla ilgili doğru bilgi verdiğini savundu.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'i olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Ankette ayrıca, ICE'ye yönelik reform taleplerinin güçlendiği ve seçmenlerin çoğunluğunun görevlilerin vücut kamerası taşımasını ve yüzlerini kapatmamasını istediği görüldü.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta Alex Jeffrey Pretti de ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, 24 Ocak'taki açıklamasında, Pretti'nin üzerinde 9 milimetrelik yarı otomatik tabanca bulunduğunu ve silahla görevli personele doğru yaklaştığını savunmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de aynı gün yaptığı açıklamada, "Bu olay, söz konusu kişinin kolluk kuvvetlerine en fazla zararı vermek ve onları öldürmek amacıyla olay yerine geldiği izlenimini veriyor." demişti.