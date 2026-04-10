Seda Sayan cepheyi kurdu! Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez verdiği samimi yanıtlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim, “Kavgaya giderken yanına kimi alırsın?” sorusuna verdiği cevaplarla dikkat çekti.
Sayan, fiziksel güç konusunda tercihini Uzi’den yana kullandı. “Kas gücü olarak Uzi’yi alırım” diyen ünlü sanatçı, kendisinin de fiziksel olarak kavga edebileceğini söyledi.
Sözlü tartışmalarda ise Yıldız Tilbe’yi tercih edeceğini belirten Sayan, “Çene olarak Yıldız Tilbe konuşsun isterim. Lafıyla gömüyor” ifadelerini kullandı.
Sayan, ekibinde Gülben Ergen’in de olmasını istediğini söyleyerek dikkat çekti.
Hadise için ise farklı bir yorum yapan Sayan, “Sen sakın kavga etme. Bugüne kadar kimseyle kavga etmedin, bu sende güzel durmaz” diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Açıklamalarının sonunda iddialı bir çıkış yapan Seda Sayan, “Benimle kavgaya girilmemesini tavsiye ediyorum” sözleriyle gündem yarattı.
