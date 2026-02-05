Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendisini "IBAN mağduru" olarak tanımlayan bir vatandaşın Sedat Peker'den yardım istediği anlar gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
Vatandaşın iddiasına göre, IBAN'ını kullandırması nedeniyle mağduriyet yaşadı ve yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek için Sedat Peker'e seslendi. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler ortaya çıktı.
Bazı kullanıcılar, vatandaşın zor durumda olduğunu savunarak destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Paylaşım, IBAN dolandırıcılığı ve bu tür mağduriyetlerin sorumluluğu konusunu yeniden tartışmaya açtı.
Son Dakika › Yaşam › Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?