Sedat Peker\'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendisini "IBAN mağduru" olarak tanımlayan bir vatandaşın Sedat Peker'den yardım istediği anlar gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

IBAN'INI KULLANDIRDI, SORUN YAŞAYINCA...

Vatandaşın iddiasına göre, IBAN'ını kullandırması nedeniyle mağduriyet yaşadı ve yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek için Sedat Peker'e seslendi. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler ortaya çıktı.

"PARA ALIRKEN İYİYDİ" YORUMLARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar, vatandaşın zor durumda olduğunu savunarak destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Paylaşım, IBAN dolandırıcılığı ve bu tür mağduriyetlerin sorumluluğu konusunu yeniden tartışmaya açtı.