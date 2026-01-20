Şeddadi Cezaevi'nden 81 IŞİD'li Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şeddadi Cezaevi'nden 81 IŞİD'li Yakalandı

20.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke'deki cezaevinden kaçan 120 IŞİD'linin 81'inin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bulunan Şeddadi Cezaevi'nden kaçan 120 IŞİD tutuklusundan 81'inin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Suriye ordusu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel harekat birlikleri Şeddadi kentine girdi... Ordu ve İçişleri Bakanlığı güçleri, Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı bir arama ve tarama operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında 81 IŞİD teröristi yakalandı. Kalan IŞİD mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadeleri yer aldı.

Şam ve SDG, cezaevlerinden kaçan IŞİD'liler konusunda birbirini suçluyor. Suriye'nin doğusunda SDG'nin kontrolündeki cezaevlerinde yaklaşık 10 bin IŞİD'li, kamplarda ise 50 bin aile üyesi bulunuyor.

Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki toplu mezar ve kalıntı alanlarına yaklaşılmaması uyarısı

Öte yandan Suriye'nin Ulusal Kayıplar Kurumu, Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerindeki vatandaşlara, kimliği belirsiz insan kalıntılarının veya toplu mezarların bulunduğundan şüphe edilen alanlara yaklaşmamaları, bu alanlara dokunmamaları ya da müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.

Kurum, bugün salı günü Telegram kanalından yayımladığı açıklamada, bu tür alanlara izinsiz müdahalenin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca hukuki sorumluluk doğuracağını belirtti. Açıklamada, toplu mezar olduğundan şüphelenilen alanlara ilişkin bilgi veya şüphe bulunması halinde, bölgeye yaklaşılmaması ve derhal resmi kanallar üzerinden bildirim yapılması istendi, ihbar hattı olarak bir telefon numası paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Cezaevi, Suriye, Güncel, Terör, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeddadi Cezaevi'nden 81 IŞİD'li Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:04:47. #7.11#
SON DAKİKA: Şeddadi Cezaevi'nden 81 IŞİD'li Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.