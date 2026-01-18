Şeddadi'de Aşiret Ayaklanması: YPG/SDG Çekildi - Son Dakika
Şeddadi'de Aşiret Ayaklanması: YPG/SDG Çekildi

18.01.2026 14:43
Haseke'nin Şeddadi kentinde aşiretler YPG/SDG'yi yenerek bölgeyi kontrol altına aldı.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler, bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG mensupları Şeddadi'de yaşanan panik ve çözülme ortamında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe vererek bölgeden çekildi. Geri çekilme sırasında ilçede kısa süreli kaos yaşandığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinin, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçtiğini, YPG/SDG unsurlarının çekilme esnasında bazı yapıları ateşe verdiğini aktardı.

Haberde, YPG/SDG saflarındaki çözülmenin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka ilinde yaşanan gelişmelerle birlikte hız kazandığına dikkat çekildi.

Suriye ordusunun daha önce Fırat'ın batısında bulunan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nı kontrol altına aldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin de bölgede konuşlanmaya başladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, YPG, Son Dakika

Şeddadi'de Aşiret Ayaklanması: YPG/SDG Çekildi

15:01
