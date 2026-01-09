Sedef Alp Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sedef Alp Koleksiyonu Sergisi Açıldı

Sedef Alp Koleksiyonu Sergisi Açıldı
09.01.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedef Alp'in eserleri, Türk tezhip sanatını ve kültürel mirası sergileyen bir olayda görücüye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen "Kalbe Düşen Işığın Sessiz Hikayesi-Sedef Alp Koleksiyonu Eserleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) açılan sergi, geleneksel Türk sanatlarının önemli dallarından biri olan tezhip sanatını, "hafıza" ve "süreklilik" kavramları çerçevesinde ele alıyor.

Sergi, 1877 tarihli Yahya Hilmi Efendi'ye ait bir hilye-i şeriften yola çıkarak, bir eserin kuşaklar boyunca taşıdığı manevi ve estetik değerin izini sürüyor.

"Bugün burada gördüğümüz çalışmalar, uzun emeğin ve adanmışlığın bir sonucu"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, açılışta yaptığı konuşmada, serginin zarafet ve derinliği bir arada barındırdığını belirterek, "Sedef Alp koleksiyonu sergisi, yalnızca bir sanat buluşması değil, tezhip ve hat sanatının asırlardır taşıdığı ruhun, sabrın ve estetiğin günümüze ulaşan bir yansımasıdır. Sedef Alp Hanımefendi, 2002'de Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nden mezun olduktan sonra klasik tezhip geleneğini büyük titizlikle sürdürmüş, pek çok önemli hattatın eserine zarif tezhipleriyle hayat vermiştir. Bugün burada gördüğümüz çalışmalar, uzun emeğin ve adanmışlığın bir sonucudur." dedi.

Sergi kapsamında sergilenen eserlerin önemine işaret eden Keskin, "Sergide yer alan eserler, sadece estetik değeriyle değil, taşıdığı tarih ve hatırayla da çok kıymetlidir. Hat ve tezhip levhalarının yanı sıra Osmanlı döneminden kalma aile yadigarları ve kültürel miras unsurları da bu koleksiyonda bir araya gelmiştir. Böylece sergi, geçmişle bugün arasında anlamlı bir bağ kurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Muharrem Hayır da sergiye dair şunları kaydetti:

"Sedef Alp'in eserlerinden oluşan sergi, yalnızca gözle görülen bir estetiği değil, aynı zamanda gönülden gönüle aktarılan derin bir sanat yolculuğunu bizlere sunmaktadır. Tezhip sanatı, malzemenin ötesinde bir ahlakı, terbiyeyi ve uzun soluklu bir emeği temsil eder. Bugün bu salonda gördüğünüz her bir eser, sabrın, disiplinin ve inceliğin sessiz ama son derece güçlü bir ifadesidir."

"Sergilenen eserler hepimizin ortak mirası"

Koleksiyoner Sedef Alp, serginin düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize bu değerli ve tarihi mekanda yer verildiği için son derece mutluyum. Kendimi çok şanslı olarak görüyorum. Benim bütün arzum, sanatımızı gençlerimize sevdirmek ve onlarla birlikte güzel işlere imza atabilmek." diye konuştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Fatih Mehmet Bölükler ise serginin ortaya çıkış sürecine dair şunları aktardı:

"Bundan yaklaşık 2 ay önce Sedef Hanım'la serginin tasarımına dair konuşurken, kendisi bize projenin bir tezhip sergisi olduğunu söylemişti. Fakat bize anlattığı hikayeler, yaşanmışlıklar ve manevi miras o kadar güzel muhafaza edilmişti ki, proje bir tezhip sergisi olmanın ötesine taşındı. Sedef Hanım, kendisine ailesinden gelen mirası çok iyi muhafaza etmiş bir isim. Sergilenen eserler aslında hepimizin ortak mirası. Burada yer alan eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi ve yaşanmışlığı var. Serginin düzenleyicileri olarak bizler hazırlık sürecinde çok keyif aldık, umarım burayı ziyaret edenler de keyif alacaklardır."

Prof. Fevzi Güncü, Fuat Başar, Erol Dönmez, Tolga Ayvazlar ile Ahmet Zeki Yavaş gibi önemli hattatların eserleri etrafında oluşan sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedef Alp Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 23:49:26. #7.11#
SON DAKİKA: Sedef Alp Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.