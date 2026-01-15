Sederek-Yeraskh Demir Yolu İncelemesi - Son Dakika
Sederek-Yeraskh Demir Yolu İncelemesi

15.01.2026 19:17
Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, Sederek-Yeraskh demir yolu hattını ortak değerlendirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, Sederek-Yeraskh demir yolu hattının mevcut durumuna ilişkin ortak inceleme yaptı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, iki ülke temsilcilerinin, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bir zamanlar mevcut olan Sederek-Yeraskh demir yolu hattının güzergahında ortak incelemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, incelemeyle ilgili altyapının yeniden ihyasına yönelik çalışmaların ve hattın teknik açıdan elverişliliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, hat üzerindeki demir yolu altyapısının teknik durumu ve kriterleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Nahçıvan'ın Sederek ilçesi ile Ermenistan'ın Yeraskh bölgesi arasında yer alan, Sovyet döneminde işletilmiş demir yolu hattı, 1990'lı yılların başında Karabağ ihtilafı nedeniyle tamamen kapatılmıştı.

Kaynak: AA

