Şef Somer Sivrioğlu gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Somer Sivrioğlu ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu Türk şef, restoran işletmecisi ve televizyon programcısıdır. Uzun yıllar Avustralya’da yaşayan Sivrioğlu, Sydney’de açtığı Efendy restoranıyla uluslararası alanda tanınmıştır.

Türkiye’de ise TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaparak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlayan projelerde yer almaktadır.

Aynı zamanda gastronomi alanında yazarlık yapan Sivrioğlu, modern yorumlarla Türk mutfağını uluslararası platformlarda temsil eden şefler arasında gösterilmektedir.