Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi - Son Dakika
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Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi

16.03.2022 16:51
Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi

Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın "Devlet Övünç Madalyası" Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından babası Asım Avcı'ya tevcih edildi.

Çatak- Bahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın "Devlet Övünç Madalyası" Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından babası Asım Avcı'ya tevcih edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, makamında kabul ettiği şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın babası Asım Avcı ve kardeşi Evren Avcı'yı kabul etti. Kabul'de Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'te hazır bulundu. Şehit jandarma uzman çavuşun babasına başsağlığı dileyen Öksüz daha sonra "Devlet Övünç Madalyası" şehidin babasına teslim etti.

Olay, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, 04.02.2020 günü saat 17.00 sıralarında Çatak-Bahçesaray Karayolu üzerinde çığ düşmesi sonucu kayıp iki şahsın arama faaliyeti esnasında 05.02.2020 günü saat 12.15 sıralarında arama faaliyeti icra eden personelin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olmuştu. - KARS

Şehidin Devlet Övünç Madalyası babasına verildi

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Türker Öksüz, Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehidin 'Devlet Övünç Madalyası' babasına verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi - Son Dakika
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