Şehir'den kaçıp ormana yerleştiler, şimdi huzurun tadını çıkarıyorlar - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Altan ailesi, yıllarca çalıştıkları şehir hayatına veda ederek atalarından kalan topraklara dönüş yaptılar.

Toroslarda bulunan ve doğası ile görenleri kendine hayran bırakan Tufanbeyli ilçesine bağlı Sultan suyu mevkiinde yaşayan ve evinin önüne kurdukları ufak bir tesis sayesinde geçimlerini sağlayan Altan ailesi, çınar ağacının gölgesinde doğanın huzurunu yaşıyor.

Büyükşehrin zorlu şartlarından köylerine geri dönen Metin (65) ve Hatice(50) Altan, çocukları ile birlikte huzuru köyde, doğa bulduklarını söyledi.

30 yıllık evli olduğunu ve en güzel yıllarını doğa ile iç içe olan evlerinde geçirdiklerini aktaran Metin Altan, "Gençliğimde çok hızlıydım. Babamın av tüfeğini sattım. O para Tufanbeyli'den İstanbul'a gittim. İstanbul'un tehlikeli sokaklarında ailemle yapamayacağımıza karar verdik ve ailemden kalan topraklara geri döndüm. Buradaki asırlık çınar ağaçları doğa ailemizi daha güçlü kıldı. Evimizin önüne de gelen giden misafirleri ağırlamak için ufak bir yer açtık. Şimdi buna eko turizm diyorlar. Çocuklarım da burayı geliştirdi. Şimdi şehirde bulamadığım huzuru bu doğada ailemle bulmanın keyfini çıkarıyorum. Herkese tavsiyem eğer ata toprakları varsa dönsünler eskiden kendimize kadar ektiğimiz ürünleri ata topraklarına eksinler. İnsanı mutlu eden doğa ve huzur paranın bu hayatta kimseye muhtaç etmeyecek kadar olması herkese yeter. Bereketi de bol olur" dedi.

22 yıl önce şehir hayatını bırakıp doğa ile iç içe yaşamaya başladıklarını ifade eden Hatice Altan da "Bin rakımlı bir yerde arkamızda orman yaşadığımız yerde çınar ve ceviz ağaçlarının gölgesinde huzur içinde yaşıyorum. Aile kavramımız birliğimiz sevgimiz saygımız bu dağa ile daha da pekişti. 4 evladım var şimdi onlarla birlikte doğamızı yaşam alanlarımızı hem koruyor hem de sağlık huzur içinde yaşıyoruz" diye konuştu. - ADANA