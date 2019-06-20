Şehir Hastanesi’ne “yeni taksi plakası tahsisine” itiraz
44 dakika önce
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu, Şehir Hastanesi'ne ulaşım için öngörülen 60 yeni T Plakası tahsisi yerine, daha önce alınmış kararlar doğrultusunda dolmuştan taksiye dönüşün bekleyen araçlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu
, Şehir Hastanesi
'ne ulaşım için öngörülen 60 yeni T Plakası tahsisi yerine, daha önce alınmış kararlar doğrultusunda dolmuştan taksiye dönüşün bekleyen araçlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
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