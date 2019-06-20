Son Dakika Haberleri: Şehir Hastanesi’ne “yeni taksi plakası tahsisine” itiraz
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Şehir Hastanesi’ne “yeni taksi plakası tahsisine” itiraz

44 dakika önce

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu, Şehir Hastanesi'ne ulaşım için öngörülen 60 yeni T Plakası tahsisi yerine, daha önce alınmış kararlar doğrultusunda dolmuştan taksiye dönüşün bekleyen araçlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Şehir Hastanesi’ne “yeni taksi plakası tahsisine” itiraz, System.String[]
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu, Şehir Hastanesi'ne ulaşım için öngörülen 60 yeni T Plakası tahsisi yerine, daha önce alınmış kararlar doğrultusunda dolmuştan taksiye dönüşün bekleyen araçlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53 
Hasan Topçu, Bursa, Şehir Hastanesi, Ekonomi
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