Şehir hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın - Son Dakika

Şehir hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın

Şehir hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurun motor kısmında yangın çıktı Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları Vapurunun motor dairesinde yangın çıktı.

Şehir hatları vapurunun motor dairesinde korkutan yangın Kadıköy- Eminönü seferini yapan vapurun motor kısmında yangın çıktı İSTANBUL - Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları Vapurunun motor dairesinde yangın çıktı. Görevliler yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken, vapur sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünden Eminönü iskelesine getirilerek yolcular tahliye edildi. Yangın, saat 19.30 sıralarında Kadıköy-Eminönü Seferini yapan şehir hatları vapurunun motor dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yolcuları aldıktan sonra Kadıköy'den Eminönü'ne doğru hareket eden şehir hatlarına ait vapurun Haydarpaşa Garı önüne geldiği sırada motor dairesinde yangın çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, görevliler ise yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın görevlilerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Sahil Güvenlik kıyı emniyetinden iki teknenin eşlik etmesiyle vapur yoluna devam etti. Eminönü iskelesine vapurun yanaşması sonrasında yolcular tahliye edilirken, iskelede tedbir amaçlı ambulans hazır bekletildi.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 22:53

Kaynak: İHA

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