Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu - Son Dakika

Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu

25.10.2020 11:16

Şehir oraya akıyor.

Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yıllardır atıl durumda kalan iskelenin açılmasından sonra vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Uzun yıllardır atıl vaziyette kapalı olarak duran iskele, hiçbir yükleniciye gerek duyulmadan, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen iyileştirme, düzenleme ve inşaat çalışmaları sonucunda şehre kazandırıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unda katılımıyla geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Rumeli İskelesi Tekirdağlı vatandaşların en uğrak yeri haline geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşlarla dolup taşan iskelede, olta balıkçıları için ayrılan alanlarda balık tutuluyor. Buraya gelen vatandaşlar, denizin içerisine açılan iskelede hem deniz havasını alıyor hem de burada bulunan kafeteryalarda çay ve kahve içmenin keyfini çıkarıyor. Şehre kazandırıldıktan sonra Tekirdağlıların en uğrak yeri olan iskele hakkında konuşan vatandaşlar, iskelenin atıl durumda kalmaktansa vatandaşların hizmetine açılmasından çok memnun kaldıklarını, özellikle iskelenin hafta sonu şehrin en kalabalık alanı haline geldiğini belirtti.

Sahilde Balık Tutan İlhan Serter isimli vatandaş, "İyi havalarda burası aşağı yukarı her gün kalabalık. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Düzenlendikten sonra rağbet arttı. Hem gezmek için hem de balıkçıları için güzel oldu" dedi.

Oltası ile balık tutan Adem Taşçı ise "Gayet iyi güzel rahat rahat geliyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, balığımızı tutuyoruz" diye konuştu.

Balık tutmaya geldiğini ifade eden Murat Mercimek'te "Attık oltalarımızı bakalım ne çıkacak. Bu iskelenin açılmasından çok memnunuz. Çok güzel bir kalabalık var. Güzel bir hava var. Herkes dışarı çıkmış" şeklinde açıklamada bulundu.

Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu
Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İnşaat, Balık, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehir oraya akıyor...Yıllarca atıl durumdaydı, şehrin göz bebeği oldu - Son Dakika

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