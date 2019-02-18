Şehit Ailesinden Şehidine Özel Oda

Şehit ailesinden şehidine özel odaKIRŞEHİR – 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonlarda teröristlerle sıcak temasın sağlanmasının ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit Tekinaslan'ın ailesi ve silah...

Şehit ailesinden şehidine özel oda



KIRŞEHİR – 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonlarda teröristlerle sıcak temasın sağlanmasının ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit Tekinaslan'ın ailesi ve silah arkadaşlarının destekleriyle şehide özel oda yapıldı.

Şehidin annesi Perihan Tekinaslan eskiden 3+1 evde ikamet eden oğlu şehit olduktan sonra evini satarak silah arkadaşlarının da topladıkları para ile 4+1 ev aldıklarını ve evlatları için özel oda hazırladıklarını belirtti.

"Bu oda Ümit'in, babası ben burada yatacağım dedi burada yatıyor" diyen anne Tekinaslan, "Ben bu evi kuzuma bir oda yapayım diye aldım. Kuzumun arkadaşları yardım etti evimizi sattık. Onlar, anne biz yapalım burası uzak kışın sobayı yakamazsınız dediler. Kendileri toplamışlar kendileri biriktirmişler komutanlar içinde eksiğin üzerini denkleşerek aldılar. Allah razı olsun. Allah, benden bir Ümit aldı binlerce Ümit verdi" dedi.

Şehit oğlunun odasını ise 18 yaşına geldiğinde torununa teslim edeceğini belirten anne Tekinaslan, "Taşındığımızda marangoza dolap yaptıracaktık marangoz geldi ölçüleri alarak bize Şehidimizin dolabını ben yapacağım diyerek dolabı hediye etti. Ümit'in oğlu gelir 'Babaanne bu babamın mı? Babaanne bu benim olsun mu' diye sürekli sorar. 18 yaşına geldiğinde hepsini torunuma teslim edeceğim. Her geldiğinde dolaba bakarak sorular sorar" diye konuştu.

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