Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi gaziantep'e düştü
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Şehit ateşi gaziantep'e düştü

29 dakika önce

HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit ateşi gaziantep'e düştü, System.String[]

HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in şehadet haberini, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan baba Osman Dinç ile anne Zeynep Dinç'e askeri yetkililer verdi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Dinç Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Bünyamin Dinç'in cenazesi, akşam saatlerinde kente getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Gaziantep, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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