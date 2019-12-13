Şehit babası ortaokul öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
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Şehit babası ortaokul öğrencileri ile buluştu

6 saat önce

Kula Jeopark Ortaokulu öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' projesi kapsamında, ilçenin son şehidi olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin babası Süleyman Kuşdili'yi sınıflarında ağırladı.

Şehit babası ortaokul öğrencileri ile buluştu, System.String[]

Kula Jeopark Ortaokulu öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' projesi kapsamında, ilçenin son şehidi olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin babası Süleyman Kuşdili'yi sınıflarında ağırladı.


Kula Jeopark Ortaokulu 5-C sınıfı öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' projesindeki 'şehit yakınları ziyareti' etkinliği kapsamında, Ardahan'da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevliyken bıçaklanarak şehit edilen ve Kula'nın son şehidi olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin babası Süleyman Kuşdili'yi sınıflarına davet etti. Öğrencilerin davetini kırmayan ve sınıfı ziyaret eden şehit babası Kuşdili ile bir süre sohbet eden öğrenciler, şehit babasına sabır diledi. Sohbet esnasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan baba Kuşdili, vatan ve bayrak sevgisinin önemine değindi.


Bir süre şehit babası ile sohbet eden öğrenciler, daha sonra şehit babası Süleyman Kuşdili'ye, oğlunun hatırasını yaşatmak üzere fotoğraf armağan ettiler.


Öğrencilerin 'Değerler Eğitimi' projesindeki 'şehit yakınları ziyareti' etkinliği kapsamında, sınıf öğretmeni ve Fen Bilimleri öğretmeni Muzaffer Yardımcı ile birlikte şehit babası Süleyman Kuşdili'yi ağırladıklarını ifade eden Jeopark Ortaokulu Müdürü Enver Yılmaz, ilçenin son şehidi olan Hüseyin Çetin Kuşdili'nin okullarından mezun olmasından dolayı böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Hem öğrencilerin proje kapsamındaki eğitimine katkı sağlamak, hem de öğrencilerin sorularını yanıtlamak için okula gelen şehit babası Süleyman Kuşdili'ye teşekkür eden okul müdürü Yılmaz, şehit ailesine de sabırlar diledi. - MANİSA

Hüseyin Çetin, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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