Son Dakika Haberleri: Şehit Cihan Güneş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit Cihan Güneş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit Cihan Güneş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen törenin ardından Güneş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Manisa'nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Güneş'in naaşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, helalliğin alınması ve duaların okunmasının ardından Hamidiye Camisi'ne getirildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile kurum amirleri, askeri yetkililer ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Cenaze namazı öncesi tabutun üzerine kapanarak gözyaşı döken anne Zekiye Güneş ve şehidin kardeşi Cansu Güneş'i Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, teskin etmeye çalıştı.

Güneş'in naaşı, öz geçmişinin okunması ve Müftü Adem Karakelebek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından polis mangası tarafından cenaze arabasına taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, namazın ardından şehidin babası Süleyman Güneş ile cenaze arabasına bindi ve Karaağaç Mezarlığı'na gitti.

Şehit Güneş'in naaşı Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanan ve 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başlayan Cihan Güneş, dün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırı sonucu şehit olmuştu.

Şehit Cihan Güneş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Cihan Güneş, Şanlıurfa, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:43 Kaynak: AA
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