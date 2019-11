Şehit eşinin damatlığını özenle saklıyor

ERZURUM'un Tekman ilçesinde, 1999'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Şevki Toprak'ın eşi Hamide Toprak (47), kocasının eşyaları ile 1989'da düğünlerinde giydiği damatlığı evinin odasındaki cam vitrinde tutuyor.

Jandarma Astsubay Şevki Toprak, 12 Mayıs 1999'da, Erzurum Tekman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Şevki Toprak, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Bir süre Niksar'da yaşayan şehidin eşi Hamide Toprak, kızını evlendirdikten sonra diğer çocukları Yasemin ve Osman Yasin ile Tokat merkeze taşındı. Hamide Toprak, eşine ait olan saat, yüzük, kişisel bakım eşyaları, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri ile 1989'da düğünlerinde giydiği damatlığı ve şehit düştüğü tarihli takvimi evinin odasındaki cam vitrine koydu.

'HER ŞEYİ ONUNLA BİRLİKTE PAYLAŞTIK'

Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Hamide Toprak, "Eşimin eşyalarını burada saklamak bana gurur veriyor. Evimizin bir köşesini hazırlayıp devamlı bizimle birlikte olmasını istedik. Gardıropta durmasını değil gözümüzün önünde olmasını tercih ettik. Onun anısı çok farklı. Eşim şehit olduğunda kızım 5 yaşında, oğlum ise 4 yaşındaydı. Ben bu köşeyi yaptıktan sonra çocuklarım bu odaya girmiyorlardı sonradan onunla yaşamayı öğrendiler. Biz her şeyi onunla birlikte paylaştık. Çocuklarım rüya görüp gelip burada paylaşıyorlardı. Her an onlarla yaşadılar. Köşede eşime ait beylik silahı, av tüfeği, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma silah var. Aydın Yenipazar 'da bir muhtar hediye vermişti. Kayınpederimin silahlarından olanlar var. Eşyalar arasındaki takvim, o günkü olan takvim. 12 Mayıs günü takvim hiç kopmamış öylece kalmıştı evde. Biz de eşyaları almaya gittiğimizde öylece duruyordu. Onu da alıp köşeye koymak istedim. Yarım sigaraları var, onları odasından vermişlerdi. Eve gelen misafirlerimiz güzel düşünmüşsün deyip, dua ediyorlar" diye konuştu.

Kent merkezindeki devlet hastanesinde teknisyen olarak görev yapan, şehidin oğlu Osman Yasin Toprak ise "Burada rahmetli babamın kullanmış olduğu elbiseler ve diğer eşyalar. Böyle bir şey hazırlayalım dedik. Pano hazırladık. Maneviyatı büyük. Küçükken annem bizim de unutmamamız için maneviyatın bizde kalması için böyle bir köşe hazırlamış. Biz de şu an hala saklıyoruz. Babam rüyama girdiği zaman bu köşeye gelirdim. Bu köşede onu anımsar, dua ederdim" dedi.