Son Dakika Haberleri: Şehit Halis Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor

Şehit Halis Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor

20 dakika önce

Şehit Halis Sayın için Niğde'de tören düzenleniyorNİĞDE - Suriye'de havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.

Şehit Halis Sayın için Niğde'de tören düzenleniyor

NİĞDE - Suriye'de havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.
Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Niğde merkeze bağlı Orhanlı beldesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:18 Kaynak: İHA
Suriye, Niğde, 3. Sayfa
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